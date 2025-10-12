На Волгоградском проспекте затруднено движение из-за ДТП
Редакция сайта ТАСС
14:53
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. ДТП произошло на Волгоградском проспекте в Москве, движение в сторону области затруднено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Волгоградском проспекте (в районе пересечения с Люблинской улицей) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. <...> Движение в сторону области затруднено на 1,8 км", - говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.