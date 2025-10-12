В Рязанской области в ДТП пострадал ребенок

Также в аварии есть погибшие

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть жертвы и пострадавшие, среди которых ребенок, произошло на автодороге в Сапожковском районе Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Предварительно установлено, что сегодня на 60-м километре автодороги Ряжск - Касимов - Нижний Новгород, проходящей через Сапожковский район, произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии имеются погибшие и пострадавшие, среди которых ребенок", - говорится в сообщении.

На место происшествия выезжал прокурор района Олег Решетникова, ведомством организована проверка, добавили в пресс-службе.