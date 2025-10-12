В Туве в ДТП погиб ребенок

Еще восемь человек пострадали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Ребенок погиб, еще восемь человек получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Туве. Об этом говорится в сообщении республиканского МВД.

"В результате ДТП от тяжести полученных травм на месте до приезда бригады скорой медпомощи скончался несовершеннолетний пассажир автомашины Chevrolet Niva. В медучреждение доставлены восемь участников ДТП, в числе которых несовершеннолетние", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder, двигаясь в сторону села Бай-Хаак, допустил столкновение с автомашиной Chevrolet Niva, двигавшейся в попутном направлении. В Toyota находились три человека, во втором автомобиле - восемь человек, что выше установленной нормы.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.