В Шебекине из-за детонации дрона возле МКД ранены два мальчика

Один из них получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения бедра и плеча

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Два 10-летних мальчика пострадали из-за детонации дрона возле многоквартирного дома в Шебекине Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона.

"В городе Шебекино после детонации дрона возле МКД пострадали двое 10-летних мальчиков. Один из них получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения бедра и плеча. Родители доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу. Второго мальчика, у которого предварительно диагностирована баротравма, привезли бойцы самообороны", - говорится в сообщении. Дальнейшее обследование и лечение детей будет проходить в областной детской клинической больнице.

В оперштабе также сообщили о ранении мужчины в Грайвороне - рядом с домом, где он находился, ударил FPV-дрон. Пострадавший получил осколочные ранения шеи, грудной клетки и ног, он самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи его транспортировали в городскую больницу № 2 Белгорода.