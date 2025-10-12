NTV: в Турции россиянин погиб в ДТП

Мужчина не справился с управлением мотоцикла и врезался в ограждение

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 12 октября. /ТАСС/. На востоке Турции в провинции Эрзинджан 40-летний россиянин погиб в ДТП. Об этом сообщил телеканал NTV.

По его данным, гражданин РФ по имени Антон путешествовал по Турции на мотоцикле. На автотрассе в провинции Эрзинджан он по не установленной пока причине не справился с управлением и врезался в ограждение, получив серьезные травмы, передает телеканал. Медики доставили его в близлежащую больницу, но, несмотря на усилия врачей, он умер.

Сообщается, что россиянин прибыл в Турцию из России и вместе с двумя приятелями направлялся в Каппадокию.