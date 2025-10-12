Fox 4: в Техасе разбился самолет

На месте крушения загорелись несколько грузовиков

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта Хикс к северу от города Форт-Уэрт (штат Техас), сообщает местное подразделение телеканала Fox 4.

По его сведениям, на месте падения загорелись несколько грузовиков. Место крушения находится в промышленной зоне, где в том числе располагается компания по перевозке техники для нефтегазовой промышленности. На кадрах с места происшествия виден густой черный дым.

Газета Dallas Morning News указывает, что речь идет о небольшом самолете.

Информация о причинах произошедшего, а также о возможных жертвах пока не приводится.