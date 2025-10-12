На западе Украины избили священника и студентов духовного училища УПЦ

У клирика собора зафиксированы ушибы мягких тканей лица и бедер, сообщил Союз православных журналистов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Неизвестные избили нескольких человек во время опечатывания Успенского кафедрального собора Владимир-Волынской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на западе Украины. Об этом сообщает Союз православных журналистов.

"10 октября во время событий, в ходе которых у верующих Владимир-Волынской епархии забрали Успенский кафедральный собор, пострадали священнослужитель и студенты духовного училища, которое располагалось на территории храма", - говорится в сообщении.

Отмечается, в частности, что у клирика собора зафиксированы ушибы мягких тканей лица и бедер.

Ранее сообщалось, что власти отобрали имущество Владимир-Волынской епархии УПЦ. В храме провели опись имущества. Под контроль государства переходят помещения кафедрального собора, епархиального управления и духовного училища епархии. В ноябре 2024 года хозяйственный суд Волынской области постановил вернуть кафедральный собор епархии в госсобственность. В конце марта этого года судебные приставы оштрафовали Владимир-Волынскую епархию УПЦ за отказ освободить собор.

Вытеснение УПЦ

Курс на вытеснение и запрет УПЦ начал проводить на Украине Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), занимавший пост президента в 2014-2019 годах. При нем в декабре 2018 года из двух раскольнических организаций при поддержке Константинопольского патриарха была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). С тех пор при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. Местные власти лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами, спецслужбы выдвигают против священников УПЦ обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции.

23 сентября 2024 года вступил в силу закон о запрете канонической церкви. Тем не менее, согласно информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн человек.