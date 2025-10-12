В Феодосии из-за атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе

По предварительным данным, пострадавших нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Феодосии Республики Крым, произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет", - написал он.

Аксенов добавил, что все профильные службы уже работают на месте происшествия. Предварительно, силами ПВО сбито более 20 беспилотников над полуостровом.