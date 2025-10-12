В Северной Осетии и Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность

В республиках возможно замедление работы мобильного интернета

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 октября. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Северной Осетии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета", - написал он.

Кроме того, об объявлении беспилотной опасности сообщил в своем Telegram-канале глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. По его данным, на территории республики также возможно замедление работы мобильного интернета.