Спасатели на Камчатке предупредили о возможных пеплопадах из-за извержения вулкана

В случае пеплопада жителям рекомендовали без необходимости не покидать дома и не выходить на улицу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 октября. /ТАСС/. Спасатели на Камчатке предупредили о возможном выпадении незначительного количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского округов после утреннего выброса на вулкане Ключевская сопка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Ключевской вулкан выбросил пепловый столб на высоту до 7 тыс. м. Пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении вглубь полуострова. На его пути находятся населенные пункты Усть-Камчатского, Мильковского, Быстринского муниципальных округов. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла. В населенных пунктах региона пеплопадов не наблюдается", - рассказали в ведомстве.

В случае пеплопада спасатели настоятельно рекомендуют без необходимости не покидать дома и не выходить на улицу.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов.