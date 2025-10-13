Один из подельников Сулейманова был судим за стрельбу по десантникам в 2009 году

Речь об Ахмеде Батырсаханове

Редакция сайта ТАСС

Ибрагим Сулейманов © Московские суды общей юрисдикции/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Фигурант уголовного дела в отношении бизнесмена Ибрагима Сулейманова, арестованный вместе с миллиардером по обвинению в организации заказных убийств, получил условный срок за стрельбу по десантникам в 2009 году. Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, речь идет об Ахмеде Батырсаханове.

Читайте также

Миллиардер под подозрением. Детали задержания Ибрагима Сулейманова

Более недели назад помимо Сулейманова Басманный суд Москвы арестовал четверых его сообщников, пятый умер после задержания.

"Ахмед Солтанмурадович Батырасханов, находясь в общественном месте, на открытой площади перед Ледовым дворцом спорта "Кристалл", расположенным по адресу: Московская область, г. о. Электросталь, ул. Радио, д. Nº3, из хулиганских побуждений, проявляя явное неуважение к обществу, создав реальную угрозу общественной безопасности, грубо нарушая общественный порядок и правила поведения людей в общественных местах, демонстративно достал из кармана надетой на нем куртки пистолет, являющийся пистолетом ТТ образца 1933 года, калибра 7,62 мм, относящийся к нарезному короткоствольному огнестрельному оружию, из которого произвел ни менее шести выстрелов в направлении Зубкова В. Н., Телкова С. В., Телегина А. В., Филиппова А. В. и Вышегородцева К. С.", - говорится в приговоре Электростальского городского суда Московской области.

В суде занимавший на тот момент должность менеджера в компании "Центр мебельных технологий" Батырасханов полностью признал вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию преступления, а также поддержал свое ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Он был признан виновным в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу, совершенном с применением оружия (ст. 213 УК РФ) и осужден к двум годам колонии условно с испытательным сроком на один год.

Как установил суд, в результате произведенных Батырасхановым выстрелов пятеро мужчин получили огнестрельные ранения правой щеки, стопы, голени, а также живота с повреждением кишечника. Суд оценил полученные потерпевшими ранения как легкий, средний и тяжкий вред здоровью.

В приговоре Батырасханова речь идет о массовой драке 2 августа 2009 года на главной площади города Электросталь с участием 20 десантников и около 30 лиц кавказской национальности, вооруженных прутьями, ножами, ножками от стульев, а также огнестрельным оружием. Нападавшие после инцидента скрылись на двух автомобилях.

О деле Сулейманова

Как сообщалось ранее, среди арестованных пособников бизнесмена Сулейманова оказался гражданин Украины Денис Зейкан, уроженец Закарпатской области, который фактически имеет несколько имен, одно из которых Василий Васильевич Губаль. Он был осужден, после освобождения выехал на Украину, где сменил фамилию и имя на Дениса Зейкана. Под этой фамилией он состоял в организованной преступной группе и участвовал в покушении на убийство в 2021 году, организованном Сулеймановым.

Так, приговором Замоскворецкого суда Москвы от 19 мая 2015 года признавший частично вину Зейкан был признан виновным в совершении разбоя в целях хищения чужого имущества, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением газового баллончика "Перец 11-А" с жидкостью, содержащей в своем составе вещество - капсаицин, используемого в качестве оружия.