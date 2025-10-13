Военного отправили в колонию на 7,5 лет за оставление части в зоне СВО

Осужденный - опасный рецидивист, ранее он уже отбывал наказание в виде лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 13 октября. /ТАСС/. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд назначил 7,5 лет лишения свободы военнослужащему за уклонение от службы в зоне специальной военной операции в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается на сайте суда.

"Южно-Сахалинским гарнизонным военным судом осужден военнослужащий К. за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. Ему назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на семь лет шесть месяцев.

Уточняется, что мужчина - опасный рецидивист, ранее он уже отбывал наказание в виде лишения свободы. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Установлено, что военнослужащий хотел уклониться от участия в боевых действиях и отдохнуть. В феврале 2024 года он оставил место службы - подразделение войсковой части в зоне проведения специальной военной операции в ДНР - и отправился на Сахалин, где проводил время по своему усмотрению до задержания в июле 2025 года в селе Троицкое Анивского района.