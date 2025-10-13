В Приморье загорелся полигон ТБО

Площадь возгорания составила 4 тыс. кв. м

ВЛАДИВОСТОК, 13 октября. /ТАСС/. Пожар на площади 4 тыс. кв. м тушат на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Находкинском городском округе в Приморье. Об этом сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

"Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка информации о возгорании объекта размещения твердых бытовых отходов в Находкинском городском округе. Организация, эксплуатирующая полигон, не приняла мер, направленных на недопущение возгорания полигона отходов. Пожар на площади 4 тыс. кв. м тушат 10 человек и 6 единиц техники", - говорится в сообщении.

Причины пожара устанавливаются, при наличии оснований природоохранный прокурор примет комплекс мер реагирования. Ликвидация возгорания находится на контроле природоохранного прокурора.