В пяти районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

При падении беспилотника на частный дом пострадали два человека

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 октября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в пяти районах Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районе", - написал он.

Глава региона уточнил, что пострадавших, кроме тех, что получили ранения при падении БПЛА на частный дом в Белой Калитве, нет. По данным Слюсаря, в Белой Калитве и хуторе Полтава повреждены стекла в окнах нескольких домов, ущерб уточнят в светлое время суток.

Ранее губернатор информировал, что при падении БПЛА на частный дом в Белой Калитве получили осколочные ранения два человека.