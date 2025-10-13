Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Блиновская отбыла почти три года за уклонение от уплаты налогов

Суд ранее назначил блогеру пять лет лишения свободы
Редакция сайта ТАСС
03:00
обновлено 03:07

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Блогер Елена Блиновская, находясь под стражей и домашним арестом во время предварительного следствия и судебного процесса, а также после оглашения обвинительного приговора, уже отбыла почти три года из назначенных ей судом 5 лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств.

Читайте также

Что известно о приговоре блогеру Елене Блиновской

Об этом ТАСС сообщил один из представителей защиты блогера.

"С момента избрания Елене Олеговне на стадии предварительного следствия домашнего ареста, [учитывая] ужесточение ей меры пресечения на заключение под стражу, ее нахождение в СИЗО после оглашения обвинительного приговора по настоящее время, она отбыла почти три года от пятилетнего срока своего наказания", - сказал собеседник агентства.

Московский городской суд рассмотрит в понедельник, 13 октября, апелляционную жалобу на приговор Елене Блиновской, осужденной Савеловским судом Москвы на 5 лет колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств. Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, блогер просит апелляционную инстанцию предоставить ей отсрочку от дальнейшего исполнения наказания до достижения ее детьми четырнадцатилетнего возраста. Также в апелляционной жалобе указано, что осужденная полностью раскаялась в содеянном, а дальнейшая ее изоляция от общества будет негативно сказываться на психологическом состоянии и воспитании ее четырех несовершеннолетних детей.

Кроме того, в апелляционной жалобе на приговор Блиновской защита просит Мосгорсуд его изменить, исключив из обвинения ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и два эпизода по ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). 

Россия