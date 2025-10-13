Блиновская отбыла почти три года за уклонение от уплаты налогов

Суд ранее назначил блогеру пять лет лишения свободы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Блогер Елена Блиновская, находясь под стражей и домашним арестом во время предварительного следствия и судебного процесса, а также после оглашения обвинительного приговора, уже отбыла почти три года из назначенных ей судом 5 лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств.

Об этом ТАСС сообщил один из представителей защиты блогера.

"С момента избрания Елене Олеговне на стадии предварительного следствия домашнего ареста, [учитывая] ужесточение ей меры пресечения на заключение под стражу, ее нахождение в СИЗО после оглашения обвинительного приговора по настоящее время, она отбыла почти три года от пятилетнего срока своего наказания", - сказал собеседник агентства.

Московский городской суд рассмотрит в понедельник, 13 октября, апелляционную жалобу на приговор Елене Блиновской, осужденной Савеловским судом Москвы на 5 лет колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств. Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, блогер просит апелляционную инстанцию предоставить ей отсрочку от дальнейшего исполнения наказания до достижения ее детьми четырнадцатилетнего возраста. Также в апелляционной жалобе указано, что осужденная полностью раскаялась в содеянном, а дальнейшая ее изоляция от общества будет негативно сказываться на психологическом состоянии и воспитании ее четырех несовершеннолетних детей.

Кроме того, в апелляционной жалобе на приговор Блиновской защита просит Мосгорсуд его изменить, исключив из обвинения ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и два эпизода по ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).