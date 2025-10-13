На Сахалине задержали браконьеров за нелегальный вылов лосося

Обнаружили и изъяли около 300 экземпляров кеты

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 13 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали трех жителей Сахалина, промышлявших нелегальным выловом лосося. Об этом сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

"Предварительно установлено, что трое местных жителей систематически без разрешительных документов добывали кету, используя запрещенные орудия лова. На территории частного домовладения одного из соучастников браконьеры перерабатывали рыбу для дальнейшей реализации. Именно за этим занятием оперативники застали злоумышленников и задержали их", - говорится в сообщении.

Во дворе и в хозяйственных постройках обнаружено и изъято около 300 экземпляров кеты, а также сети и снасти, три резиновые лодки с моторами, пять автомобилей и другое имущество, использовавшееся для незаконной деятельности.

В результате противоправных действий водным биологическим ресурсам причинен особо крупный ущерб, предварительная оценка которого превышает миллион рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, им грозит до пяти лет лишения свободы. Изъятое имущество помещено на ответственное хранение.