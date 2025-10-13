В Улан-Удэ в ДТП с маршрутным автобусом пострадали два человека

Авария произошла в микрорайоне Стеклозавод

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 13 октября. /ТАСС/. Два человека пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса в Улан-Удэ. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.

"Предварительно, водитель автомобиля Opel Astra при совершении обгона выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с маршрутным автобусом. Пострадали два человека - водитель Opel Astra и пассажир маршрутного автобуса, им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Авария произошла в микрорайоне Стеклозавод. Прокуратурой Железнодорожного района Улан-Удэ контролируется установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. "При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе МВД по Бурятии отметили, что за рулем легкового автомобиля в момент ДТП, по предварительным данным, находился 19-летний водитель. "При выполнении обгона, не убедившись в его безопасности, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом", - уточнили в пресс-службе. Пострадавший пассажир автобуса - женщина 1977 года рождения, ее доставили в медицинское учреждение для обследования, водителю легкового автомобиля госпитализация не потребовалась, после осмотра медиками он остался на месте ДТП.