В Новосибирске арестовали имущество застройщика Джулая

По версии следствия, директор компании "Дискус-строй" не выполнил взятые на себя обязательства и не завершил строительство жилья

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 13 октября. /ТАСС/. Суд арестовал имущество директора компании "Дискус-строй" Алексея Джулая на 1 млрд рублей по делу о мошенничестве при строительстве многоквартирных домов и отмывании денег. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Новосибирской области.

Джулай, по версии следствия, привлекал деньги граждан - членов потребительских ЖСК - для возведения многоквартирных домов. Финансовые активы пайщиков передавались в ООО "Дискус-строй" и иные подконтрольные обвиняемому организации. Взятые на себя обязательства застройщик не выполнил, строительство жилья не завершил. В деле более 800 потерпевших, ущерб оценивается в 1,2 млрд рублей.

"Следствием приняты обеспечительные меры, в результате которых судом наложен арест на имущество обвиняемого в сумме более 1 млрд рублей. Кроме того, в ходе предварительного следствия обвиняемый принял меры по возмещению ущерба путем частичного строительства домов на сумму свыше 700 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

Были назначены и проанализированы результаты более 20 различных судебных экспертиз, среди которых строительно-технические и судебно-бухгалтерские. Объем уголовного дела составляет более 100 томов.