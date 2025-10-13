В Башкирии три человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком

Авария произошла в Туймазинском районе республики, на 1343-м км автодороги М-5 "Урал"

УФА, 13 октября. /ТАСС/. Авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла в Башкирии, в результате погибли три человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.

"По предварительным данным, столкнулись Daewoo Nexia под управлением 25-летней женщины и встречный грузовик Scania. От сильного удара легковой автомобиль опрокинулся в кювет, после произошло возгорание транспортного средства. В результате ДТП водитель Daewoo и ее два пассажира скончались до приезда скорой медицинской помощи", - написал он.

Авария произошла около 09:00 (07:00 мск) в понедельник в Туймазинском районе республики, на 1343-м км автодороги М-5 "Урал". На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и других экстренных служб.