Жителя Чувашии заподозрили в попытке поджечь подстанцию

К преступлению могут быть причастны спецслужбы Украины

ЧЕБОКСАРЫ, 13 октября. /ТАСС/. Уголовное дело завели против 21-летнего чебоксарца, которого подозревают в попытке поджога энергетической подстанции. По предварительным данным, к преступлению могут быть причастны спецслужбы Украины, сообщили в Telegram-канале пресс-службы МВД по Чувашии.

"В Чувашии пресечена попытка поджога на объекте энергетической инфраструктуры. <…> Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, он подозревается в совершении покушения на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в октябре 2025 года подозреваемый предпринял попытку поджога одной из подстанций в Чебоксарах. "По предварительной информации, противоправные деяния фигурант совершил под воздействием лиц, <...> связанных со спецслужбами Украины, которые склонили его к этому <...> мошенническим путем", - отметили в полиции.

Чебоксарца задержали в Ульяновске сотрудники УФСБ по Чувашии. Следствие продолжается.