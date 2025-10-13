В Челябинской области пресекли контрабанду сигарет на 160 млн рублей

Продукцию пытались ввезти под прикрытием товаров народного потребления

ЧЕЛЯБИНСК, 13 октября. /ТАСС/. Факт незаконного перемещения через государственную границу России сигарет на сумму свыше 160 млн рублей выявили в Челябинской области сотрудники управления ФСБ по региону и пресекли совместно с сотрудниками челябинской таможни. Табачная продукция изъята, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"УФСБ России по Челябинской области совместно с челябинской таможней выявлен и пресечен факт незаконного перемещения через государственную границу в Российскую Федерацию немаркированной табачной продукции общей стоимостью более 160 млн рублей. Продукцию пытались ввезти под прикрытием товаров народного потребления", - сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что разрешающие документы на более чем 1 млн пачек сигарет отсутствовали. По факту контрабанды завели уголовное дело.