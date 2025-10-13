ФСБ показала видео задержания готовивших теракт против офицера Минобороны

Злоумышленники планировали совершить преступление в одном из густонаселенных районов Москвы

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. ФСБ опубликовала кадры задержания готовивших теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны России.

Сотрудники ФСБ задержали четверых подозреваемых, в числе которых уроженец одной из стран Центральной Азии. В ведомстве сообщили, что теракт готовили украинские спцслужбы вместе с главарями международной террористической организации "Исламское государство" (признана террористической, запрещена в РФ).

Злоумышленники планировали совершить преступление в одном из густонаселенных районов Москвы. Мощность изготовленного ими взрывного устройства могло обеспечить зону поражения в радиусе до 70 м.

Следственное управление ФСБ завело уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.