"ЛизаАлерт": шансы найти пропавшую семью Усольцевых будут выше после схода снега

Местное МЧС, региональное отделение Российского Красного Креста и полиция прекратили активные поиски

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Реальные шансы найти пропавшую в Красноярском крае семью Усольцевых будут после того, как сойдет снежный покров. Такое мнение ТАСС выразил председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

Читайте также

"Мы молимся и не теряем надежды": о пропаже семьи Усольцевых в скалах Красноярского края

"Я надеюсь, что мы будем находить достаточное количество специалистов для проверки, для выезда на автономные задачи, но объективно, я полагаю, что настоящая эффективная работа возможна только после того, как сойдет снежный покров. Потому что даже все, что прочесано, а мы прошли пешком больше 4 600 км на месте, прочесано по глубокому снегу. В глубоком снегу можно легко что-то пропустить, несмотря на повышенное внимание, условия, которые мы пытаемся соблюдать", - сказал он.

Сергеев уточнил, что волонтерам осталось проверить каменную осыпь более 2,5 км в одну сторону и 1,5 км в другую. "То есть это вертикально расположенные камни. Некоторые стоят устойчиво, некоторые стоят неустойчиво. Между ними огромные щели. Сверху они покрыты снегом и коркой льда. И между всеми камнями необходимо совершать вот эту самую проверку. Скорость перемещения хорошо подготовленной группы в таких условиях не больше 300 метров в час. Понятно, что нам потребуется большое количество хорошо подготовленных ребят", - рассказал он.

В понедельник, 13 октября, местное МЧС, региональное отделение Российского Красного Креста и полиция прекратили активные поиски семьи.