Экс-глава самарского Союза противопожарных объединений не смог обжаловать приговор

В мае суд приговорил Яна Гущина к шести годам колонии строгого режима и штрафу в размере 170 млн рублей

САМАРА, 13 октября. /ТАСС/. Самарский областной суд оставил без изменения приговор экс-главе самарского Союза противопожарных объединений Яну Гущину, признанному виновным в даче взятки в особо крупном размере бывшему руководителю ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Приговор Гущину по существу оставлен без изменения", - сказала собеседница агентства.

В мае суд Ленинского района приговорил Гущина к шести годам колонии строгого режима и штрафу в размере 170 млн рублей за дачу взятки в особо крупном размере бывшему руководителю ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко.

По данным следствия, Бойко получал взятки за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности. Сообщалось, что речь идет о группе компаний "Витязь", одним из руководителей которой был Гущин. Его уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Дело в отношении Бойко и еще семи фигурантов находится в производстве Ленинского суда Самары. Согласно данным, озвученным в ходе процесса, не позднее 2019 года Бойко предложил Гущину, а тот согласился ежемесячно передавать средства в размере 150 тыс. рублей и ежегодно не менее 15% от стоимости заключенных с его организацией контрактов. Как считает сторона обвинения, Бойко получил взятки на общую сумму более 73 млн рублей.