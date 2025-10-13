Для Портнягина попросили пять лет колонии

Бизнесмена обвиняют в легализации денежных средств

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Прокуратура в ходе прений сторон запросила для предпринимателя Дмитрия Портнягина, обвиняемого в легализации денежных средств, пять лет колонии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы.

"Прошу назначить Дмитрию Портнягину 5 лет колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей", - огласила прокурор.

Для жены предпринимателя Екатерины Портнягиной (по двум эпизодам) прокурор запросила пять лет заключения, для еще одного фигуранта по делу Алексея Николаева - два года колонии общего режима.

Ранее уголовное дело в отношении предпринимателя Дмитрия Портнягина по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере) было прекращено, как и аналогичное дело в отношении его жены.