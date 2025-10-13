В Кисловодске проверят школу после сообщения о минировании

Правоохранительные органы города работают в усиленном режиме

ПЯТИГОРСК, 13 октября. /ТАСС/. Угроза о минировании поступила в школу города Кисловодска на Ставрополье, спецслужбы проведут проверку, сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Моисеев.

"Появилось новое сообщение с угрозами террористического акта в школе Кисловодска. <…> Ситуация находится под контролем. Учебное заведение будет проверено всеми необходимыми спецслужбами. Будет усилена охрана", - написал Моисеев.

Он отметил, что проводится целенаправленная информационная атака не только на Кисловодск, но и на другие города в разных регионах страны.

"Цель одна - посеять панику и дестабилизировать обстановку внутри страны и в нашем городе. Правоохранительные органы работают в усиленном режиме, обеспечивая безопасность наших детей, всех жителей и гостей Кисловодска", - добавил Моисеев.