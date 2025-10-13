На Урале 11 детей госпитализировали после распыления баллончика в школе

Прокуратура организовала проверку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Врачи госпитализировали 11 детей младшего класса после распыления перцового баллончика сверстником в школе №76 в Екатеринбурге. Прокуратурой организована проверка, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура <…> организовала проверку в связи с распылением аэрозоля в <…> школе №76 Екатеринбурга. <…> По предварительной информации, <…> 13 октября 2025 года ученик четвертого класса <...> распылил аэрозоль из перцового баллончика во время перемены в классе. 14 учащихся четвертого класса, почувствовав первые признаки недомогания, пожаловались на свое состояние здоровья. 11 из них были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в Минздраве по Свердловской области, после обследования дети были отпущены домой, их состояние оценивается как удовлетворительное. По результатам прокурорской проверки будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.