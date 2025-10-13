ТАСС: на севере Москвы горело здание с редакциями СМИ
Редакция сайта ТАСС
09:44
обновлено 10:11
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в здании в Бумажном проезде в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах.
"В здании в Бумажном проезде произошло возгорание на 7-м этаже", - сказал собеседник агентства.
Площадь пожара составила 3 кв. м, он был оперативно локализован. По уточненным данным, было эвакуировано 60 человек.
В столичном главке МЧС РФ сообщили о ликвидации пожара. В его тушении были задействованы 88 человек и 23 единицы техники.
В здании расположены СМИ холдинга News media. Также в нем располагаются другие издания, включая газету "Вечерняя Москва", творческие студии, кафе и офисы.
В новость внесены изменения (12:54; 13:11 мск) - добавлена информация о локализации пожара; о ликвидации.