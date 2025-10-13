В Краснодаре две компании подозревают в картельном сговоре

Заведено дело о нарушении антимонопольного законодательства

КРАСНОДАР, 13 октября. /ТАСС/. Признаки картельного сговора на торгах по планировке ландшафта зеленых зон и общественных пространств выявлены в Краснодаре. Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, сообщили журналистам в ФАС России.

"Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Зеленый город" и ООО "Кубаньэнергостройремонт". ФАС России подозревает компании в сговоре с целью отказа от конкурентной борьбы для поддержания цен на торгах. В ходе расследования служба выявила комплекс свидетельств, которые указывают на согласованные действия организаций, использование единой цифровой инфраструктуры, синхронизированное поведение на торгах, а также имитацию конкуренции", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что конкурс по планировке ландшафта зеленых зон и общественных пространств в Краснодаре был открытым, он проходил для нужд МКУ "Центр озеленения и экологии".