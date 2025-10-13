В Грузии задержали трех граждан, планировавших создать плацдарм для членов ИГ

Они должны были обеспечить, в частности, логистическое обслуживание единомышленников, отметил первый замглавы СГБ Лаша Маградзе

ТБИЛИСИ, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Грузии задержали трех человек, которые планировали создать в стране плацдарм для влиятельных членов террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), чтобы в дальнейшем использовать республику в качестве транзитной территории в террористических целях. Об этом на брифинге сообщил первый замглавы СГБ Лаша Маградзе.

"Согласно информации, члены указанной группировки планировали ввезти в Грузию нелегально влиятельных членов террористической организации ИГ и под их лидерством создать в Грузии определенный плацдарм, чтобы обеспечить прибытие единомышленников, логистическое обслуживание и использование Грузии в террористических целях в качестве транзитной страны", - сказал Маградзе.

Как отметил первый замглавы СГБ, обвиняемых задержали в Аджарской автономной республике. Задержанные поддерживали связь с влиятельными главарями ИГ, которые находятся за рубежом. "Они в виде джамаата (объединение мусульман в группу с целью изучения ислама - прим. ТАСС) сформировали группировку, основанную на радикально-экстремистской идеологии. Они отличались особой агрессией в отношении последователей других религий", - добавил Маградзе.

При задержании у обвиняемых изъяли вещи с террористической символикой, взрывчатые вещества, боеприпасы и огнестрельное оружие, военное снаряжение, мобильные телефоны и разные носители электронной информации, иностранную валюту в большом объеме и другие важные для следствия улики, добавили в СГБ.

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 17 лет.