Санкт-Петербургское УФАС завело дело против "Альфа-банка"

У одного из клиентов банка возникли сомнения в достоверности рекламы

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело в отношении "Альфа-банка" из-за рекламы, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В отношении "Альфа-банка" возбуждено дело по признакам нарушения пункта 2 части 3 статьи 5 Закона о рекламе", - говорится в сообщении.

У одного из клиентов банка возникли сомнения в достоверности рекламы "Оплачивайте любые квитанции за секунду - с Умной камерой от Альфа-банка". Поэтому он обратился в управление с заявлением.

Специалисты Санкт-Петербургского УФАС тоже усомнились в том, что квитанцию можно оплатить за секунду. "Процесс оплаты включает ряд этапов, таких как подтверждение платежа банком, проверка реквизитов, проведение транзакции и обновление базы данных плательщика. Все эти шаги занимают определенное количество времени, которое превышает одну секунду", - отметили в ведомстве.

Если банк не докажет достоверность заявленной информации - ему грозит штраф.