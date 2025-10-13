В Словакии при ж/д аварии ранения тяжелой и средней тяжести получили девять человек

Спасатели продолжают работать на месте ЧП

Редакция сайта ТАСС

БРАТИСЛАВА, 13 октября. /ТАСС/. Ранения тяжелой и средней степени тяжести в результате столкновения поездов в Словакии получили девять человек и не менее 20 человек получили легкие травмы. Со ссылкой на представителя Операционного центра службы спасателей республики Петру Климешову об этом сообщило словацкое коммерческое информационное агентство SITA.

Спасатели продолжают работать на месте ЧП. Там задействовано семь бригад скорой помощи и три вертолета медицинской авиации. Пострадавших при аварии, которым не требуется медпомощь, доставляют в ближайшие города привлеченные к операции спасателей автобусы. Человеческих жертв, согласно агентству, удалось избежать.

Столкновение двух пассажирских поездов произошло у железнодорожного туннеля близ села Яблоков-над-Тюрньоу в районе города Рожнява на юго-востоке Словакии.