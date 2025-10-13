Реклама на ТАСС
ТАСС публикует видео с места ДТП на Кутузовском проспекте

В аварии пострадали четыре человека
12:26
ТАСС, 13 октября. ТАСС публикует кадры с места ДТП с участием четырех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве. 

На кадрах видны последствия ДТП и эвакуация машин.

Трое из четырех пострадавших направлены в ГКБ им. Пирогова и ММНКЦ им. Боткина, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.

В пресс-службе столичной прокуратуры позже сообщили, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу. 

