ТАСС публикует видео с места ДТП на Кутузовском проспекте

В аварии пострадали четыре человека

Редакция сайта ТАСС

© Георгий Чернышов/ ТАСС

ТАСС, 13 октября. ТАСС публикует кадры с места ДТП с участием четырех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве.

На кадрах видны последствия ДТП и эвакуация машин.

Трое из четырех пострадавших направлены в ГКБ им. Пирогова и ММНКЦ им. Боткина, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.

В пресс-службе столичной прокуратуры позже сообщили, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу.