ТАСС публикует видео с места ДТП на Кутузовском проспекте
Редакция сайта ТАСС
12:26
ТАСС, 13 октября. ТАСС публикует кадры с места ДТП с участием четырех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве.
На кадрах видны последствия ДТП и эвакуация машин.
Трое из четырех пострадавших направлены в ГКБ им. Пирогова и ММНКЦ им. Боткина, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.
В пресс-службе столичной прокуратуры позже сообщили, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу.