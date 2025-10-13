На Урале 21 октября в особом порядке рассмотрят дело об отравлении учеников

Работница школьной столовой грубо нарушила санитарно-технологические правила, что привело к массовому отравлению

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга в особом порядке 21 октября рассмотрит дело о массовом отравлении учеников школы №178 в столовой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

"Перед судом предстанет сотрудник ООО "Глобусресурс", заведующая производством столовой школы №178 Г. Айтмухамбетова. Женщина обвиняется по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). <…> По ходатайству подсудимой уголовное дело будет рассматриваться в порядке особого судопроизводства, то есть без проведения судебного следствия", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в апреле 2025 года обвиняемая, работая в столовой, которую обслуживает ООО "Глобусресурс", грубо нарушила санитарно-технологические правила. Эти действия привели к массовому отравлению: 24 учащихся и 5 сотрудников предприятия-поставщика питания обратились за медицинской помощью. Медики диагностировали у них острый гастроэнтерит, норовирусную инфекцию и острую кишечную инфекцию. Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась, ей была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщалось ранее, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга на 85 суток запретил заниматься общественным питанием компании "Глобусресурс", поставлявшей еду в школу №178. Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства. Так, у нескольких сотрудников кухни была обнаружена РНК норовируса второго типа, студенты проходили практику в пищеблоке без необходимого оформления документов, а также произошло нарушение правил хранения продуктов.