В Манчестере оцепили здание еврейского центра из-за подозрительного конверта

В конверте обнаружили вещество, заявил представитель полиции графства Большой Манчестер

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции оцепили здание еврейского центра в Манчестере после обнаружения конверта с подозрительным веществом. Об этом сообщила газета Manchester Evening News со ссылкой на правоохранительные органы.

"Мы провели эвакуацию на улице Миддлтон-роуд в качестве меры предосторожности после обнаружения подозрительного вещества в конверте, - заявил представитель полиции графства Большой Манчестер. - На данный момент более широкого риска нет".

Как указало издание, еврейский центр расположен напротив синагоги, на которую было совершено нападение 2 октября, приведшее к гибели двух человек. Трое пострадавших в результате инцидента находятся в тяжелом состоянии. Нападавший - гражданин Великобритании сирийского происхождения Джихад аль-Шами - был ликвидирован. Инцидент классифицируется как теракт. 3 октября полиция Манчестера сообщила, что один из погибших был случайно застрелен сотрудниками правоохранительных органов.