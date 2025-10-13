WCVB: в Массачусетсе два человека погибли при крушении небольшого самолета

После падения воздушное транспортное средство загорелось

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters/ Storyful

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате крушения и возгорания легкомоторного самолета в городе Дартмут (штат Массачусетс). Об этом сообщил телеканал WCVB со ссылкой на полицию штата.

По ее данным, самолет, предположительно, пытавшийся приземлиться в региональном аэропорту Нью-Бедфорд, потерпел крушение. На видео с места происшествия видно, как самолет горит на разделительной полосе шоссе.

Полиция сообщила, что пилот не предоставил аэропорту ни план полета, ни информацию о числе людей на борту. Рядом с местом крушения виден поврежденный автомобиль, однако неясно, был ли он вовлечен в инцидент.

Авиакатастрофа произошла на фоне сильного шторма с мощным ветром и дождем, обрушившегося на регион. Информация о личностях погибших пока не разглашается.