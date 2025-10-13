Заочный арест Чичваркина признали законным

Его обвиняют в распространении фейков о действиях Вооруженных сил России и в нарушении порядка деятельности иноагента

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Суд оставил без удовлетворения жалобу на заочный арест предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в распространении фейков о действиях Вооруженных сил России и в нарушении порядка деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"С учетом позиции прокуратуры Москвы суд оставил без изменений постановление Дорогомиловского районного суда об избрании иноагенту Евгению Чичваркину меры пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении Чичваркина возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы. Ему заочно предъявлено обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Ранее Чичваркин дважды был оштрафован за нарушение правил деятельности иноагента. Он объявлен в розыск. Минюст РФ включил Чичваркина в перечень иностранных агентов в июне 2022 года. Он проживает за пределами РФ.

