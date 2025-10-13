Блогера Щепихина приговорили к пяти годам за призывы к экстремизму

Арег Щепихин будет отбывать наказание в колонии общего режима

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Суд приговорил к пяти годам колонии блогера Арега Щепихина по делу о призывах к экстремизму и разжигании вражды. Об этом ТАСС сообщили в Пресненском суде Москвы, который рассматривал это дело.

"Согласно приговору, суд решил назначить Щепихину общий срок наказания в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказали в суде.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Москвы, также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием электронных или информационно-телекомуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на два года шесть месяцев.

Блогер признан виновным по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет) и п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, совершенные публично, в том числе с использованием интернета, а также с применением насилия или с угрозой его применения).

В ходе прений сторон гособвинитель попросил суд назначить Щепихину наказание в виде шести лет колонии общего режима. Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Ранее судебно-психиатрическая экспертиза выявила у Щепихина смешанное расстройство личности.

Установлено, что Щепихин опубликовал в соцсети запись собственного интервью, где умышленно оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование лицам определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию РФ. Кроме того, около башни "Империя" на Пресненской набережной блогер записал интервью, которое 3 июня также разместил на своей странице в социальной сети. В нем он призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения. В этот же день, по данным прокуратуры, на Ярославском вокзале Щепихин снял, а затем опубликовал видео, в котором призывал аудиторию к действиям по убеждению власти в дискриминации людей по национальному признаку.