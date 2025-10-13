Топ-менеджера IT-компании Беленького арестовали за перевод денег ВСУ

Юрия Беленького заключили под стражу на 1 месяц 28 суток

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы отправил под стражу топ-менеджера одной из IT-компаний Юрия Беленького по делу о переводе средств ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Савеловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Беленького Юрия Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) на срок 1 месяц 28 суток", - сказали в пресс-службе.

Там не уточнили, в какой именно организации работает обвиняемый. Согласно открытым данным, человек с таким же именем, отчеством и фамилией работает IT-директором компании DiHouse.

"По данным следствия, в период с января 2023 по март 2024 года фигурант в целях финансирования Вооруженных сил Украины, а также террористической организации, деятельность которой запрещена в Российской Федерации, осуществил денежные переводы в криптовалюте", - сказали в пресс-службе суда.