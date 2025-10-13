В Севастополе объявляли воздушную тревогу
Редакция сайта ТАСС
15:22
обновлено 15:42
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога", - написал он в своем Telegram-канале.
Позже глава города сообщил об отмене воздушной тревоги.
"Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в Telegram-канале.
Общественный транспорт возобновляет движение, уточнили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
В новость внесены изменения (18:42 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.