В Москве иностранец напал на приехавших по вызову работников скорой помощи

Злоумышленника доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали иностранца, который напал на приехавших по вызову врачей скорой медицинской помощи в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

"Медицинским работникам, которые прибыли на вызов, самим потребовалась помощь полицейских. Буйного пациента, который по внешним признакам был нетрезв, задержали мои коллеги из ОМВД России по району Орехово-Борисово северное Москвы", - говорится в сообщении.

По словам Волк, сообщение об инциденте на Шипиловской улице поступило утром 13 октября. Предварительно установлено, что иностранец во время оказания медицинской помощи повел себя агрессивно. В частности, нецензурно выражался и повредил оборудование, которое находилось в служебном автомобиле медработников.

Злоумышленника доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения. Составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.