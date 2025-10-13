В Ленобласти ранившего сына ножом мужчину заключили под стражу

По предварительным данным, отец нанес ребенку не менее двух ударов ножом в грудь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Суд в Ленинградской области заключил под стражу мужчину, обвиняемого в покушении на убийство 14-летнего сына. По предварительным данным, отец нанес ребенку не менее двух ударов ножом в грудь, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"С учетом позиции прокурора, обстоятельств дела и личности обвиняемого суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый будет содержаться под стражей по 10 декабря включительно", - говорится в сообщении.

По версии следствия, житель Всеволожского района Ленобласти, находясь по месту своего жительства в квартире, на фоне внезапно возникших неприязненных отношений к своему сыну нанес ему не менее двух ударов ножом в область расположения жизненно важных органов - груди. Преступление не было доведено до конца, поскольку ребенку своевременно оказана медицинская помощь.