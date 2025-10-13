На Урале задержали фигуранта дела об изнасиловании

Мужчина не явился на оглашение приговора без уважительной причины

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов на Урале задержали одного из двух мужчин, которые не явились на оглашение приговора без уважительной причины по делу о насилии над 15-летней девушкой. Об этом сообщили в Главном управлении ФСИН России по Свердловской области.

Ранее Алапаевский городской суд признал двух местных жителей Александра Шаньгина и Александра Быкова виновными по п. "а" ч. 3 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней), п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Оба фигуранта на оглашение приговора не явились и были объявлены в розыск.

"13 октября осужденный Шаньгин Александр Юрьевич <…> был задержан сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска МВД России в городе Алапаевске. Сопротивления при задержании не оказал", - говорится в сообщении.

Во время следствия фигурант находился под подпиской о невыезде, добавили в управлении. В пресс-службе управления уточнили ТАСС, что поиски Быкова продолжаются.