Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

На Урале задержали фигуранта дела об изнасиловании

Мужчина не явился на оглашение приговора без уважительной причины
Редакция сайта ТАСС
17:11

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов на Урале задержали одного из двух мужчин, которые не явились на оглашение приговора без уважительной причины по делу о насилии над 15-летней девушкой. Об этом сообщили в Главном управлении ФСИН России по Свердловской области.

Ранее Алапаевский городской суд признал двух местных жителей Александра Шаньгина и Александра Быкова виновными по п. "а" ч. 3 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней), п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Оба фигуранта на оглашение приговора не явились и были объявлены в розыск.

"13 октября осужденный Шаньгин Александр Юрьевич <…> был задержан сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска МВД России в городе Алапаевске. Сопротивления при задержании не оказал", - говорится в сообщении.

Во время следствия фигурант находился под подпиской о невыезде, добавили в управлении. В пресс-службе управления уточнили ТАСС, что поиски Быкова продолжаются. 

РоссияСвердловская область