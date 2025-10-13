В Югре двух экс-сотрудников МВД арестовали по делу о совращении ребенка

СМИ ранее сообщали, что бывший сотрудник полиции занимался совращением четырехлетней девочки, а ее мать снимала происходящее на видео

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 октября. /ТАСС/. Двое бывших сотрудников органов внутренних дел Ханты-Мансийского автономного округа - Югры задержаны по делу о насилии в отношении несовершеннолетнего. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по округу.

Ранее СМИ сообщали, что бывший сотрудник полиции занимался совращением четырехлетней девочки, а ее мать (вольнонаемная сотрудница) снимала происходящее на видео.

"Бывший сотрудник полиции и вольнонаемная сотрудница в данный момент уволены и содержатся под стражей, в отношении них возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)", - рассказали в пресс-службе.

Там также пояснили, что ребенок был передан родному отцу.