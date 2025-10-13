ТАСС: мобилизованный в ВСУ умер после приступа эпилепсии перед медкомиссией

По официальной версии ТЦК, причиной смерти стал удар головой об асфальт

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Мобилизованный в ВСУ гражданин Украины умер после приступа эпилепсии в Черкассах. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Смерть наступила в автобусе, где мобилизованный эпилептик вместе с товарищами по несчастью ожидал своей очереди для прохождения военно-врачебной комиссии. По официальной версии ТЦК, причиной смерти стала не эпилепсия и не вопиющий непрофессионализм медиков и ТЦКшников, а удар головой об асфальт. Как мобилизованный мог ударится об асфальт, если он находился в автобусе, в ТЦК не уточняют", - сказали там.

Собеседник агентства отметил, что по данным украинских СМИ, перед отправкой на медкомиссию мужчину сутки удерживали в ТЦК.

Он подчеркнул, что мобилизация без разбора давно стала нормой для Украины, а сотрудникам ТЦК плевать на то, кому их забирать с улиц: инвалидов или многодетных отцов. Для них главное - выполнить план.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видеозаписи насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах.