В Харькове произошли взрывы
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в Харькове на востоке Украины во время воздушной тревоги. Об этом сообщило издание "Общественное".
Издание передает, что после взрывов в некоторых районах города пропал свет.
По данным официального ресурса для оповещения населения, в Харьковской, а также в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога. Ранее сообщалось о взрывах в Харькове, в Днепропетровской области, Чернигове.
Позднее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что несколько взрывов в городе стали причиной крупного пожара. По информации, опубликованной в его Telegram-канале, пожар начался в Салтовском районе (Московском - до 2022 года).
