В Харькове произошли взрывы

В части города пропал свет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в Харькове на востоке Украины во время воздушной тревоги. Об этом сообщило издание "Общественное".

Издание передает, что после взрывов в некоторых районах города пропал свет.

По данным официального ресурса для оповещения населения, в Харьковской, а также в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога. Ранее сообщалось о взрывах в Харькове, в Днепропетровской области, Чернигове.

Позднее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что несколько взрывов в городе стали причиной крупного пожара. По информации, опубликованной в его Telegram-канале, пожар начался в Салтовском районе (Московском - до 2022 года).

В новость внесены изменения (22:15 мск) - добавлена информация о пожаре.