В Лахденпохье обработали найденные пятна после разлива нефтепродуктов

Новых нефтяных образований не зафиксировали

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 октября. /ТАСС/. Добровольные спасатели обработали пятна, найденные в понедельник после недавнего разлива нефтепродуктов в Якимварском заливе Ладожского озера у города Лахденпохья. Об этом межрегиональная общественная организация пожарной охраны "Спас Северо-Запад" сообщила во "ВКонтакте".

"На берегу обнаружены небольшие пятна, вероятнее всего остатки старого загрязнения. Новых нефтяных образований не зафиксировано. Все выявленные участки успешно обработаны", - сообщили в группе.

О разливе нефтепродуктов в Якимварском заливе стало известно 9 октября. Организация "Спас Северо-Запад" сообщила, что вся акватория береговой линии у Лахденпохьи была покрыта пятнами солярки и масла. Источником загрязнения мог быть плавучий кран, который разбирали на металл прямо на воде.

Прокуратура организовала проверку исполнения природоохранного законодательства 10 октября, по ее итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. В тот же день там отобрали пробы воды для анализа и провели обработку акватории специальными сорбентами. Позже сообщалось об установке в том участке боновых заграждений.