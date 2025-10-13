На пешеходном переходе в центре Москвы водитель сбил двух детей

Устанавливаются обстоятельства ДТП

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Водитель автомобиля сбил двух детей на пешеходном переходе на 1-й Дубровской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"На ул. 1-я Дубровская водитель автомобиля сбил двух несовершеннолетних, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

Мальчики 2012 и 2014 годов рождения доставлены в больницу. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, ДТП произошло примерно в 22:00 мск. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства дорожной аварии. В медицинских службах ТАСС добавили, что у пострадавших диагностированы ушибы и сотрясение головного мозга.