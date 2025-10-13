В Москве арестовали сотрудника уголовного розыска за вымогательство

Ходатайство стороны защиты об избрании обвиняемому Даниилу Белоусову более мягкой меры пресечения не удовлетворено

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по Москве Даниила Белоусова по делу о вымогательстве и превышении должностных полномочий после его попытки получить деньги от мужчины за непривлечение к уголовной ответственности.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белоусова Даниила Сергеевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ, п.п. "д", "е" ч. 2 ст. 286 УК РФ, сроком на 1 месяц 27 суток", - сообщили в пресс-службе суда.

Там также добавили, что ходатайство стороны защиты об избрании обвиняемому Белоусову более мягкой меры пресечения не удовлетворено.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили ТАСС, что факт преступления, совершенного сотрудником уголовного розыска ОУР ОМВД России по району Бирюлево Восточное, был выявлен оперативниками собственной безопасности УВД по ЮАО и отдела по ЮАО УФСБ. "Предварительно установлено, что указанное должностное лицо под предлогом непривлечения к уголовной ответственности пытался получить от гражданина денежные средства", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что при подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.