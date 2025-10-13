На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до 7,2 км

Шлейф пепла протянулся на 57 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 октября. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту до 7,2 км зафиксирован на вулкане Ключевской (Ключевская Сопка) на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения ИВиС ДВО РАН.

"Высота вулканического облака до 7,2 км. Шлейф пепла протянулся на 57 км от вулкана", - рассказали ученые.

Там добавили, что Ключевскому присвоен оранжевый код авиационной опасности. Парогазовая активность с некоторым количеством пепла вулкана продолжается. Текущая деятельность может повлиять на низколетящие самолеты, существует вероятность выбросов пепла на высоту 10 км.

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м, на склонах расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов.